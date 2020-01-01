«قانونية شرطة أبوظبي» تختتم فعالية التسامح لأبناء النزيلات

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت مديرية الشؤون القانونية ومكتب شؤون حقوق الإنسان بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي المرحلة الأخيرة من مبادرة زيارات التواصل والتسامح لعام 2019 بفعالية التسامح التي خصصتها لـ50 من أبناء النزيلات في إدارة الأحداث بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأوضح العميد عبد الوهاب الحوسني، مدير مديرية الشؤون القانونية، أن هذه المبادرة تهدف لتحقيق استراتيجيات شرطة أبوظبي في التعاون مع كل شرائح المجتمع بلغتهم الأم، ونشر ثقافة التسامح كأسلوب حياة وترسيخ قيم الترابط، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتطوير منظومه العمل الشرطي والأمني.

وأكد حرص شرطة أبو ظبي توظيف مبادراتها وفعالياتها وإمكاناتها في إنجاح المبادرات الحكومية وفق معايير أمنية واجتماعية ومواصلة الفعاليات والزيارات في عام 2020.

واشتملت الفعالية توزيع نشرات تضمنت أقوال للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن التسامح والتعايش السلمي مترجمة لخمس لغات وفقرات توعوية وترفيهية هادفة وألعاب ومسابقات وهدايا، لإدخال البهجة إلى نفوس أبناء النزيلات وحاضناتهم.