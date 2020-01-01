«نسائية دبي» بالليسيلي تنظم مهرجان النهضة التراثي الثقافي الحادي عشر

تنظم جمعية النهضة النسائية بالليسيلي مهرجان النهضة التراثي الثقافي في دورته الحادية عشرة، وذلك في الفترة من 6 إلى 10 الجاري من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساء، بقاعة أفراح الليسيلي في منطقة المرموم بدبي، وذلك برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

ويعكس المهرجان عراقة موروث الإمارات الأصيل، ويعزز قيمة الهوية الإماراتية عبر ترسيخ مفهوم الأصالة، بهدف تعميق انتشاره بين أفراد المجتمع، ولتحفيز الأجيال الجديدة للتعرف إلى تراث الإمارات وقِيمه الحضارية، ويتضمن العديد من الفعاليات التراثية والثقافية، إذ يشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والمجتمعية والتوعوية والمؤسسات الخاصة.

وقالت اليازية خليفة، مديرة فرع الجمعية بالليسيلي، إن المهرجان يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالموروث الإماراتي الأصيل، ويشجع الإنتاج المحلي الحرفي، وهو يتزامن مع أجواء الشتاء اللطيفة وموسم الإجازات، ودعت الجمهور إلى الحضور والتعرف إلى الفعاليات الترفيهية المتعددة، والاستمتاع بتجربة تسوق في الهواء الطلق، وقضاء وقت مُجدٍ وجميل مع العائلة والأصدقاء. دبي - وام

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