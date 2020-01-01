36.4 % حل البلاغات ودياً في مركز شرطة المعمورة العام الحالي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ثمّن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، المبادرات التطويرية المستحدثة في مركز شرطة المعمورة الشامل الهادفة إلى تحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة لأفراد الجمهور.

التي أسهمت في تعزيز رضا المتعاملين وسعادتهم، وخاصة جهود المركز في التسوية الودية للبلاغات تزامناً مع عام التسامح الذي أسهم في تحسين مؤشر نسبة البلاغات التي تم حلها ودياً عام 2019 إلى 36.4% مقارنة بعام 2018.

جاء ذلك خلال تفقده المركز، في إطار البرنامج السنوي للتفتيش العام المطبق على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة الشاملة..