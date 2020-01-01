شرطة دبي تواصل ورشات «جرعات السعادة» لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

واصل مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، تنظيم ورشات عمله التي تحمل شعار «جرعات السعادة» والهادفة إلى نشر السعادة والإيجابية بين موظفي شرطة دبي عبر استضافة نخبة من المختصين في مجال السعادة وبيئة العمل وجودة الحياة للاستفادة من خبراتهم القّيمة في تقديم معلومات مُفيدة وثرية إلى الموظفين.

ونظم المجلس ورشة عمل حول مفهوم السعادة للموظفين، قدمها الملازم الدكتور سعيد حسين كرم من مركز شرطة دبي الصحي، وذلك في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، بحضور مريم محمد الملا عضو مجلس السعادة والإيجابية.

واستعرض المحاضر مفاهيم السعادة في كتاب رؤيتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال «إن الإيجابية هي طريقة تفكير، والسعادة هي أسلوب حياة، ليس ما تملكه أو ما تفعله هو ما يجعلك سعيداً بل كيفية تفكيرك بكل ذلك».

كما واستعرض المحاضر نتائج التقرير العالمي للسعادة عام 2017 الذي وضع الإمارات في المركز الأول عربياً في السعادة، والمركز 21 عالمياً، متطرقاً في الوقت ذاته إلى نتائج مؤشرات السعادة في العام 2018 والتي أظهرت نسبة سعادة 90% لدى سكان دبي.