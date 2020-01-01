جواهر النقبي: المنطقة العربية والعالم يحفلان بتجارب اتصال حكومي مبدعة

المصدر: الشارقة ـ البيان

أكدت جواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، أن المنطقة العربية والعالم يحفلان بتجارب اتصال حكومي مبدعة، حققت نتائج مهمة على صعيد مواجهة تحديات المرحلة المقبلة وخدمة الشعوب والمجتمعات.

وأن الكثير من المؤسسات أظهرت كفاءة عالية في التواصل والتفاعل مع الجمهور في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض الدول، داعية تلك المؤسسات إلى تقديم تجربتها للجمهور من خلال التسجيل في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، لتكون نموذجاً ملهماً ومحفزاً على تطوير منظومة اتصال تدعم مساعي التنمية والتقدّم.

وكان المركز الدولي للاتصال الحكومي، قد أعلن عن تمديد فترة استقبال الملفات المرشحة للجائزة حتى الغد، وذلك بعد استحداث فئاتٍ جديدة تركز على تجارب الاتصال الحكومي المتميزة في المنطقة العربية والعالم.