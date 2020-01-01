افتتاح مسجد الأوابين في الجرينة 1 بالشارقة

المصدر: الشارقة ـ وام

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد «الأوابين» بمنطقة الجرينة 1 في مدينة الشارقة الذي يتسع لـ2000 مصلٍ ومصلية ويحتوي على كافة المرافق والخدمات.

وشيدت مرافق المسجد وفق الطراز المعماري الإسلامي الفاطمي، حيث تزينت جدرانه الداخلية والخارجية بالزخارف والنقوش والآيات القرآنية، كما يتميز بناؤه بـ13 قبة دائرية موزعة على كافة زوايا المسجد ومنارتين بارتفاع 43 متراً.

وبني المسجد على مساحة أرض إجمالية تزيد على 10000 متر مربع تضم المصلى والساحة الخارجية ومكتبة عامة للقراءة ومغسلة للموتى وسكناً للإمام وآخر للمؤذن، وغيرها من المرافق الخدمية من دورات المياه والميضأة ومواقف تتسع لـ153 مركبة، كما يتكون المسجد من طابقين.