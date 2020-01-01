بلدية الحمرية تطلق «مهرجان أسرتي»

المصدر: الحمرية - البيان

أطلقت بلدية الحمرية «مهرجان أسرتي» الذي يأتي للعام الثالث على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ انطلاقه، ورغبة الأهالي في دوام استمراره، ويتواصل حتى السادس عشر من الشهر الجاري.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار تكامل جهود بلدية الحمرية، وحرصها على تعزيز الشراكات المؤسسية لاستقبال زوار النسخة الثالثة من «مهرجان أسرتي» الذي يقام في حديقة السيدات بمنطقة الحمرية 2020، بهدف تعزيز أواصر الترابط بين أهالي المدينة، ويشتمل على العديد من الفعاليات والبرامج المجتمعية والترفيهية الهادفة.

وتتواصل جهود بلدية الحمرية في التعاون مع العديد من الدوائر والمؤسسات في تنظيم فعاليات المهرجان، لإضفاء البهجة والفرحة على رواد وجمهور المهرجان الذي يقام للعام الثالث على التوالي في حديقة السيدات بالحمرية.