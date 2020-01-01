«تنفيذي رأس الخيمة» يقود حملة للمشاركة في اختيار الهوية الإعلامية

المصدر: رأس الخيمة - وام

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة وبرنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي وجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي حملة للتصويت على اختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي.

وتفاعل موظفو هذه الجهات مع هذه الحملة وذلك دعما للمشروع الوطني الرائد الذي يسهم في رواية قصة الدولة للخمسين عاما المقبلة.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أمين عام المجلس التنفيذي، أن المشاركة في هذه الحملة تعد واجبا وطنيا وتعكس اهتمام وفخر مواطنينا بالتفاعل مع كافة المبادرات الوطنية الهادفة، والتي تجسد انطلاقنا للمستقبل وترسم ملامح دولة الإمارات في الفترة القادمة ونقل قصة دولتنا وإنجازاتها الحضارية إلى شعوب العالم.