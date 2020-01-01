مناقشة الخطط المستقبلية لـ «الفجيرة للموارد الطبيعية»

المصدر: الفجيرة - البيان

اطّلع مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، في اجتماعه أمس، على نتائج المؤسسة وحصاد إنجازاتها لعام 2019، وجاء ذلك بحضور المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والمهندس علي قاسم، المدير العام للموارد الطبيعية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع، الذي عُقد بمقر المؤسسة، الاطّلاع على التقرير السنوي لعام 2019، واستعراض أهم ما حققته المؤسسة من إنجازات فاقت ما تم التخطيط له في المبادرات والمشاريع، وكذلك عرض أبرز الممارسات والتجارب المستفادة من مشاركة المؤسسة في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية والعالمية.

خدمات

وشهدت مسيرة المؤسسة لعام 2019 إطلاق العديد من الخدمات الذكية، وتوقيع سلسلة من الشراكات والاتفاقيات التي تخدم العمل المؤسسي في العديد من الجوانب، إضافة إلى تفعيل البرامج والمبادرات المجتمعية الخاصة بإسعاد المتعاملين والموظفين والمشاريع التنموية في الإمارة.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض الخطط والمشاريع المستقبلية لعام 2020، ومنها تطوير استراتيجية تسويقية لتعزيز الوعي بمهام واختصاصات ومبادرات المؤسسة، والتركيز على استثمار الموارد الطبيعية باستدامة وابتكار.

فضلاً عن تكثيف البرامج التدريبية المتخصصة بين كوادرها البشرية التي من شأنها خدمة مجال العمل المؤسسي في الابتكار والأمن والسلامة والدراسات والأبحاث الجيولوجية وإدارة المشاريع وغيرها من البرامج التخصصية المتميزة، ومواصلة التطوير في الخدمات لتحقيق التحول الرقمي، بما يعكس ما تشهده الدولة من تطور ورقي في المجالات كافة.

إشادة

أشاد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس الإدارة، بدور المؤسسة وكوادرها في ترسيخ نهجها نحو التميز المستدام والرُقّي في الأداء والفكر والتعامل، في إطار مبادئ تطوير آليات العمل.

وتقديم الخدمات المبتكرة، والإصرار على الإسهام في تحقيق السعادة للمجتمع، منوّهاً بأن الأمر يتطلب مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، والسعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات، والعمل بروح الفريق وفق أفضل معايير المهنية والكفاءة، وعدم الوقوف على ما تحقق، متمنياً لأسرة المؤسسة دوام التقدم والنجاح في مسيرتها التنموية.