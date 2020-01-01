رأس الخيمة تضيف رقمين قياسيين جديدين في احتفالات رأس السنة 2020

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح،

واصلت إمارة رأس الخيمة جذب أنظار العالم خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة 2020، وتحطيم الأرقام القياسية للعام الثالث على التوالي، لتحقق 5 أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينس.

ودشنت رأس الخيمة العام الجديد من خلال عروض الألعاب النارية غير مسبوقة عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية في العالم" بامتداد 4000 متر (4 كيلومترات).

وخلال 12 دقيقة من الإبهار أمام مئات الآلاف من المشاهدين عبر منصات المشاهدة على الواجهة البحرية لرأس الخيمة، قدمت الألعاب النارية عروض وتشكيلات تعبيرية ترمز إلى أهم معالم الإمارة باستخدام الليزر والألعاب النارية في ختام هذا العرض المذهل، بالإضافة لمنصات البث المباشر عبر المواقع الإلكترونية.



