أبوظبي تحتفل بالعام الجديد بعروض ضخمة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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شهدت العاصمة أبوظبي احتفالات ضخمة بمناسبة العام الجديد 2020، حيث زينت الألعاب النارية سماء أبوظبي بحضور آلاف الزوار.

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