أبوظبي تحتفل بالعام الجديد بعروض ضخمة

شهدت العاصمة أبوظبي احتفالات ضخمة بمناسبة العام الجديد 2020، حيث زينت الألعاب النارية سماء أبوظبي بحضور آلاف الزوار.
#مهرجان_الشيخ_زايد_التراثي يلفت الأنظار بعروض ألعاب نارية في احتفالات #رأس_السنة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019
#2020NewYear
#سنة_جديدة_2020
#السنة_الجديدة_2020
#احتفالات_رأس_السنة
تصوير- أحمد بدوان
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/goanU3hcRu
جانب من احتفالات #مهرجان_الشيخ_زايد_التراثي في #أبوظبي بالعام الجديد— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019
تصوير - أحمد بدوان#2020NewYear#سنة_جديدة_2020#السنة_الجديدة_2020#احتفالات_رأس_السنة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MHdi5HPgzC
عروض رائعة في احتفالات #أبوظبي برأس السنة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019
#2020NewYear
#سنة_جديدة_2020
#السنة_الجديدة_2020
#احتفالات_رأس_السنة
تصوير- سيف الكعبي
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/khvtScjFeN
#أبوظبي تحتفل بالعام الجديد بعروض ضخمةhttps://t.co/O2s064KH7A#2020NewYear#سنة_جديدة_2020#السنة_الجديدة_2020#احتفالات_رأس_السنة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4csPCcfF5D— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019