تعرف إلى أول مولودين إماراتيين في العام الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

يوم رأس السنة هو يوم خاص يحتفل به الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، لكن احتفال هذه السنة جلب فرحة إضافية لعائلة إماراتية رحبت بطفلها حسن في الساعة 12:01 صباحًا.

وُلد الطفل في مستشفى الزهراء الشارقة في 1 يناير في تمام الساعة 12:01 صباحًا إلى حليمة حسن الشامسي ووليد جمعة المهيري، وتم تسليم الرضيع من قبل الدكتورة إسراء خالد، استشارية أطباء النساء والولادة.

ولد الطفل الثاني جاد في الأول من يناير في تمام الساعة 12:01 صباحًا إلى سمية بشير غازية ويعقوب عبد الحي الشوحة من قبل الدكتورة ناريمان عمر، أخصائية أمراض النساء والتوليد.