سماء عجمان تضاء بالألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد

المصدر: عجمان: أسامة احمد

نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، عروض ألعاب نارية، انطلقت من ثلاث منصات على امتداد كورنيش عجمان، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك مع حلول اللحظات الأولى لدخول العام الجديد، بالتزامن مع احتفالات الدولة والعالم، وذلك في إطار سعيها اإلى تعزيز مكانة عجمان السياحية والترفيهية على الخريطة المحلية والإقليمية.

وصممت عروض الألعاب النارية لتقدم لوحات فنية مبهرة، وتفاعل الجمهور واستمتع بمشاهدة كافة أجزاء عروض الألعاب النارية، التي أطلقت من 3 منصات رئيسية على امتداد كورنيش عجمان واستمرت لمدة 5 دقائق من العروض، الأمر الذي أدخل البهجة والمرح على المحتفلين بليلة رأس السنة من الزوار والمقيمين في الإمارة.

وقال سعود الجسمي، مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية في عجمان: "إن دائرة التنمية السياحية في عجمان تحرص وفقاً لأجندتها واستراتيجيتها أن تضيف إلى رصيدها ما يشكل قيمة متميّزة ويسهم فغي تحقيق قفزات نوعية في عالم الجذب السياحي، لافتًا إلى أن عروض الألعاب النارية، التي أضاءت سماء الإمارة بلوحات بصرية وفنية مبهرة، لتعكس الوجه السياحي المشرق لإمارة عجمان، وجدت استحسانا من الجمهور.