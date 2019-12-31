فعاليات احتفالية استثنائية بليلة رأس السنة في القرية العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق الفعاليات الخاصة بموسم الأعياد والتي تستمر حتى 7 يناير 2020، وتعد القرية العالمية ضيوفها بتقديم باقة من الفعاليات والاحتفالات المليئة بالمرح والمفاجآت، لتكون بذلك الوجهة العائلية المثالية للاستمتاع والاحتفال بموسم الأعياد.

وتتميز ليلة رأس السنة في القرية العالمية بتألقها بأضخم الإحتفالات لهذا الموسم وأكثرها تميزاً. سيحتفل الضيوف بحلول رأس السنة هذا العام 7 مرات، وذلك بالتزامن مع انتصاف الليل في 7 مناطق زمنية مختلفة في 7 بلدان من حول العالم مع 7 عروض للألعاب النارية وأجندة حافلة من العروض الثقافية والترفيهية الأضخم على المسرح الرئيسي بدءاً من الساعة 8 مساءً، والتي تكون موعد انتصاف الليل وحلول السنة الجديدة في الفيلبين، ومن ثم على الساعة 9 مساء بالتزامن مع احتفال تايلاند ببداية العام، وعند الساعة 10 مساءً مع الشعب الكرغيزستاني، وصولاً إلى الهند في تمام الساعة 10:30 مساءً، والباكستان على الساعة 11 مساءً، لتنطلق فعاليات الاحتفال بالانتقال إلى العام 2020 عند الساعة 12 منتصف الليل في الإمارات، حيث ستضاء السماء بأضخم عرض للألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد، وتستمر الاحتفالات حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل للاحتفال بانتهاء العام 2019.

ولن تقتصر الاحتفالات عند هذا الحد، فقد أعلنت القرية العالمية عن اختيار 7 عائلات من الضيوف مع كل احتفالية لقضاء عطلة في إحدى البلدان السبعة التي تم الاحتفال بها ليلة رأس السنة، حيث سيتم سحب أسماء العائلات الفائزة من قبل فريق العمل في القرية العالمية عبر بث مباشر باستخدام "GV live cam" .

واستكمالاً لفعاليات الاحتفال برأس السنة الجديدة التي تتمثل في 7 احتفالات مميزة، و7 جوائز استثنائية ، أعلنت القرية العالمية، التي تعتبر أفضل وجهة عائلية للاحتفال بالعام الجديد ، عن منح جميع الأطفال تحت عمر 7 سنوات تذاكر مجانية للدخول إلى القرية العالمية والاحتفال مع عائلاتهم.

يذكر ان القرية العالمية استقبلت العام الماضي 110 الاف زائر ليلة رأس السنة وتطمح ان تكسر الرقم هذا العام.