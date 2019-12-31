رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الجديد

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020 إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك و رؤساء وأمراء الدول ..وقد تمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والإزدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببرقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.