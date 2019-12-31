بلدية دبي تبدأ تنفيذ أعمالها في موقع احتفالات رأس السنة

المصدر: دبي ـــ وائل نعيم

بدأت بلدية دبي حالياً تنفيذ العمليات الموكلة إليها في موقع احتفالات رأس السنة الميلادية مع توجيه وإرشاد العمال بالتعليمات والإجراءات وخصوصاً الأمن والسلامة أثناء العمل، وذلك بالتنسيق مع لجنة تـأمين الفعاليات في إمارة دبي.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لــ "البيان" تشارك 3 إدارات من البلدية في استعدادات الإمارة احتفالات رأس السنة الميلادية وهي: سلامة الغذاء، والصحة والسلامة العامة والنفايات، مشيراً إلى أن بلدية دبي وضعت خطة متكاملة لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن احتفالات رأس السنة الميلادية، التي أصبحت محط أنظار العالم في مناطق برج خليفة، والخليج التجاري، ووسط المدينة «داون تاون» وقناة دبي المائية، بالإضافة إلى شارعي جميرا والشيخ زايد، وذلك ضمن خطتها السنوية لتأمين مواقع الاحتفالات والمهرجانات والأحداث الرياضية والسياحية، وجهزت بلدية دبي فريق عمل متكاملاً مكوناً من 850 عاملاً ومتطوعاً لمتابعة تنظيف مواقع الفعاليات المرافقة لبرنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

تفتيش

من جانبها قالت إيمان البستكي مدير إدارة الغذاء في بلدية دبي يقوم قسم التفيش الغذائي في الإدارة بالإشراف على المؤسسات والأنشطة الغذائية في أماكن الاحتفالات الخاصة في مختلف إمارة دبي وذلك من خلال التأكد من التزام كافة تلك الأنشطة بالاشتراطات الصحية المعمول بها في ادارة سلامة الغذاء حفاظاً على زوار ومقيمي الإمارة بالإضافة إلى تواجد المفتشين بالمراكز التجارية وجاهزية فريق البلاغات لاستقبال بلاغات الجمهور عن طريق مركز الاتصال 800900 على مدار الساعة، بالتنسيق مع لجنة تامين الفعاليات في إمارة دبي، مشيرة إلى أن إدارة سلامة الغذاء تقوم بتكثيف جهودها الرقابية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية وتم تخصيص 12 مفتشاً يعملون على مدار الساعة في كافة مناطق الاحتفالات ببرج خليفة وفيستفال سيتي وبرج العرب وجزيرة النخلة بالإضافة إلى المراكز التجارية والفنادق المحيطة بمناطق الاحتفالات.

كما تم تخصيص فريق للبلاغات يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى الواردة على المؤسسات الغذائية أو الأغذية وفريق آخر مخصص لتلقي بلاغات الأمراض المنقولة عبر الغذاء "التسممات" يعمل بالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي لضمان سلامة زوار مناطق الاحتفالات وكافة المراكز والمناطق الترفيهية بالإمارة.