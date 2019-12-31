بلدية عجمان لا وجود للكيك المضر للصحة في أسواق الإمارة

المصدر: عجمان: اسامة احمد

اكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عدم وجود المنتج الغذائي الكيك المضر بالصحة العامة والذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، ولم يتم استيراده عبر منفذ ميناء عجمان، وتم اجراء مسح شامل للأسواق ومنافذ البيع في الامارة منذ ورود الخبر عن وجود كيك مضر بالصحة العامة وذلك من اجل صحة وسلامة كافة المستهلكين في الامارة.

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لـلبيان "منذ اول امس وفور ورود الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم اجراء تعميم هام وسريع لجميع المفتشين بإدارة الصحة العامة لأجراء مسح شامل والتأكد من خلو الاسواق من المنتج الغذائي المذكور وعليه تم اجراء المسح وتبين عدم وجود المنتج في اسواق عجمان ، كما لم يتم تسجيله كمنتج مستورد عبر منفذ ميناء عجمان وفق مكتب رقابة الاغذية التابع للدائرة في الميناء والذي يقوم بعملية التدقيق والكشف على جميع المنتجات الغذائية قبل طرحها في الاسواق."

ودعا الحوسني الجمهور في حالة وجود الكيك او اي منتج غذائي يشكون في احتمالية ضرره بالصحة العامة الاتصال عبر هاتف مكتب الاتصال الحكومي 80070 وعلى الفور يتم متابعة الموضوع، موكدا على اهتمام وحرص الدائرة على صحة وسلامة المستهلكين في الإمارة.