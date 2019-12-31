مرسى ياس مارينا يحتفل بالعام الجديد بشاشة عد تنازلي عملاقة

المصدر: البيان الإلكتروني

يحتفل مرسى ياس مارينا، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، بليلة رأس السنة بوضع شاشة عملاقة للعد التنازلي لبداية العام الجديد، وسوف يشهد زوار مرسى ياس مارينا خلال الأمسية الاحتفالية بليلة رأس السنة، مهرجاناً للألعاب النارية التي سوف تضيء سماء أبوظبي، وينظم المرسى أيضاً عروضاً ترفيهية مباشرة وفرق جوّالة، وسوف يتمكن زوار مرسى ياس مارينا خلال الأمسية من التنقل مجاناً في حافلات مخصصة، والوصول إلى حفل المغني العالمي برونو مارس في "دو أرينا" في جزيرة ياس، والعودة إلى مرسى ياس مارينا للاحتفال في منافذ الأطعمة والمشروبات المرخصة حتى ساعات الصباح الأولى.



هذا وتتفنن منافذ الأطعمة والمشروبات في مرسى ياس مارينا بالعروض الاحتفالية خلال ليلة رأس السنة، وتتوفر خدمة ركن السيارات مجاناً، حيث يقدم مطعم زهر الليمون الذي تم افتتاحه حديثاً المأكولات اللبنانية الأصيلة، ويمتلك المطعم الجديد إطلالة مباشرة على البحر والمرسى ويتمتع بجلسات داخلية وخارجية، وسوف يستمتع ضيوف المطعم خلال أمسية رأس السنة بالعزف المباشر لمنسق الاسطوانات، وبحزمة عرض عشاء العيد الاحتفالي التي تشمل قائمة طعام محضّرة خصيصاً للمناسبة مع مشروبات غير محدودة بتكلفة تبدأ من 300 درهماً للفرد، إلى جانب حزمة المقبلات اللبنانية الأصيلة مع 3 مشروبات يتم تحضيرها في المطعم بتكلفة 150 درهماً للفرد.

وكما يستقبل مطعم أكواريوم البحري في مرسى ياس مارينا ضيوفه للاحتفال بقدوم العام الجديد بعشاء بوفيه مفتوح للمأكولات البحرية من الساعة 8 مساءً ولغاية الساعة 3 صباحاً، وذلك بتكلفة تبدأ من 299 درهماً للفرد مع مشروبات تحضّر حصرياً في المطعم للمناسبة.

ويحتفل المطعم الإسباني "ديابليتو" بتقديم البرنش الاسباني المتوسطي الجديد مصحوباً بالإيقاعات النابضة لمنسقي الأغاني تولزي وراندوم سن، وكما يدعو مطعم "ستارز آند بارز" زوار مرسى ياس مارينا خلال ليلة رأس السنة إلى تجربة الأصناف الأمريكية في جو مفعم بالحيوية، ويقدم المطعم عشاء الديك الرومي مع كافة أطباقه، ويحتفل مطعم "تشيبرياني" الإيطالي الشهير في مرسى ياس مارينا في أجواء من الثقافة الاجتماعية الكوبية، حيث تضفي عروض الفرقة الموسيقية الحية ومنسقي الأغاني والألعاب النارية الرائعة أجواءً مثالية للاحتفال برأس السنة.



ويقدم مطعم "مستر مياجيز" عرض البرنش الاحتفالي الذي يتكون من خمسة أصناف، بالإضافة إلى عروض الكاريوكي والغناء والعزف المباشرة طوال فترة الاحتفال، وكما ينظم مطعم "ذا سين" الذي أسسه الطاهي الشهير سايمون ريمر احتفالاً على الطريقة الإنكليزية مع قائمة من ثلاثة أصناف، ويطل المطعم على كورنيش مرسى ياس مارينا حيث يتمكن الضيوف من مشاهدة الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة.



ويدعو مطعم" كاسا دي كوبا"، المحاط بالديكورات اللاتينية الملونة والجدران المزينة، الضيوف للاحتفال بالليلة الأخيرة من عام 2019 ضمن جو أنيق يتضمن حزمة البرنش الفاخرة، ويقدم مطعم" أكواريوم " للمأكولات البحرية بوفيه ليلة رأس السنة خلال ليلة الاحتفال.