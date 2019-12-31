مخيم الفضاء الشتوي في أبوظبي يستقطب الطلبة الموهوبين والفائقين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم التكنولوجيا والفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة فعاليات مخيم الفضاء الشتوي للطلبة الموهوبين والفائقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، والذين أظهروا اهتماماً كبيراً ببرامج الفضاء والتكنولوجيا الحديثة.

وهدف المخيم الذي أقيم في الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 2019 للطالبات وفي الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر 2019 للطلاب، إلى تزويد الشباب الشغوف بتجربة استثنائية لاستكشاف الفضاء.

وتضمّن المخيم الشتوي مخرجات تعليمية تركز على التعريف بمشاريع وأبحاث المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وكيفية تحليل المعلومات والتقاط الصور في الفضاء، كما ركّز المخيم على تقديم موضوعات متنوعة حول قطاع الفضاء في الإمارات، بالإضافة إلى التعرف على أنظمة تحديد المواقع والخرائط والاستشعار عن بعد ومعلومات عن كوكب المريخ.

وأكد الدكتور خالد الهاشمي مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة أن «المخيم الشتوي يأتي استكمالاً لجهود المركز في تشجيع الطلبة الشباب على الاهتمام بعلوم الفضاء وهندسة الأقمار الاصطناعية ونشر الوعي والمعرفة بمجال الفضاء ولإلهام الطلبة لدراسة التخصصات الفضائية المطلوبة.

وسيكون هذا المخيم الفضائي رحلة تعليمية استثنائية ستتيح للطلبة الخوض في تجربة علمية ممتعة لفهم علوم الفضاء وهندسة الأقمار الاصطناعية باستخدام نهج التعليم العملي».

أهداف

قالت الدكتورة منى العامري من إدارة الموهوبين في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي: «تأتي مشاركة الدائرة في المخيم بهدف تعزيز مستوى تدريس العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في مجالات الفضاء والهندسة والابتكار والعلوم الطبية والصحية».