لقاء توعوي لأصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية في العين

المصدر: العين-البيان

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجلس الوقن بمدينة العين، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، لقاءً توعوياً لأصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية.

وذلك في إطار سعيها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي من خلال تنفيذ برامج فعالة لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وتضمن اللقاء الذي حضره المهندس مبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية، عرضاً لأهم الخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية من برامج وخطط زراعية، كما تطرق لاقتصاديات تربية وإنتاج الثروة الحيوانية، حيث ركز على تربية وإنتاج الأغنام والماعز من خلال التعرف على كيفية إدارة القطيع بأسلوب تجاري والطرق المثلى للوقاية من الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية.

وقال المهندس مبارك المنصوري: إن تنظيم هذا اللقاء المفتوح بين الهيئة والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية يأتي في وقت يتعاظم فيه الاهتمام بهاتين الشريحتين، لما تمثلانه من دور بارز في توفير المنتجات النباتية والحيوانية للمجتمع للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى إمارة أبوظبي بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بوجه عام.

وأكد على ضرورة الارتقاء بالإنتاج الزراعي، من خلال التركيز على وضع برامج ومبادرات لترشيد استهلاك مياه الري على مستوى الإمارة، وتبني الممارسات الزراعية الجيدة والتقنيات الحديثة في الزراعة لكافة مالكي المزارع ومربي الثروة الحيوانية، وضمان جودة وسلامة المنتجات النباتية والحيوانية والمحافظة على الموارد الطبيعية المتاحة بالإمارة لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

كفاءة

تناول اللقاء مسألة تحسين كفاءة الري، والاستثمار في التقنيات الزراعية المناسبة، بالإضافة إلى توعية الحضور بطرق ووسائل حفظ الأعلاف ومنعها من التلف، وتقديم جملة من الإرشادات المهمة حول التغذية السليمة للحيوان وأثرها في تحسين صحته ورفع إنتاجيته بما يسهم في تحقيق النفع للمربي والاقتصاد الوطني بشكل عام.