جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تنظم «روح التسامح»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة عام التسامح بتنظيم الحفل الموسيقي «روح التسامح» بمشاركة الجاليات المقيمة في الدولة.

وقال خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية: «نقف اليوم ونحن نودع العام 2019 عام التسامح في وطن التسامح، الوطن الذي نشأ ونشأنا بين ربوعه متسامحين متعايشين متقبلين لبعضنا وللآخر، وقد جاء عام التسامح ليؤكد على هذه القيمة وليبرز الإمارات منارة عالمية للتسامح.

وبعد أن قدمنا الكثير مما يدعم تسامحنا، ومددنا كفوفنا للعالم بكل حب ها نحن نقبل على العام 2020 عام الاستعداد للخمسين نشحذ هممنا ونجمع موروثنا ونستعد لنحكي للعالم قصة الحب التي وحدتنا، وقصة التحدي التي صنعت إصرارنا وحققت طموحنا ولنؤسس لأبنائنا خمسين عاماً أخرى من الطموح والأحلام والمحبة».

فعاليات

وأشار إلى أن فعاليات الجمعية خلال عام التسامح شهدت العديد من المحاضرات والندوات الموجهة لأفراد المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين، والتي تضمنت محاضرة «التسامح أسلوب حياة»، وورشة رسم «معاً نسمو للتسامح» بالتعاون مع مدرسة ابن القيم للتعليم الأساسي فكرتها التعبير عن قيمة التسامح عن طريق رسومات أو رسائل وعبارات تحمل معاني التسامح.

بالإضافة لإقامة الفعاليات الموجهة للجاليات المقيمة بالتعاون مع مركز راك مول من خلال توزيع الهدايا والورود بهدف نشر نهج التسامح وإسعاد أفراد المجتمع.