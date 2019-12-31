«زايد العليا» تطلع على خدمات «الأطفال المعوقين» بالرياض

المصدر: الرياض - وام

اطلع وفد من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالدولة خلال زيارة قام بها لجمعية الأطفال المعوقين في الرياض، بالمملكة العربية السعودية على منظومة الخدمات المتخصصة التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها من الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى آليات العمل وأساليب تنمية الموارد التي تسهم في زيادة كفاءة خدماتها وتلبية احتياجات المستفيدين من هذه الخدمات المتخصصة والمجانية على مدار العام.

كما اطلع كذلك على الأقسام الفنية المساندة مثل وحدات الجبائر، وورش الكراسي المتحركة، والخياطة عبر جولة في مرافق مركز الملك فهد بالرياض. وتأتي زيارة وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالدولة لجمعية الأطفال المعاقين في الرياض بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وسبل الارتقاء بالخدمات التي تقدم لأصحاب الهمم في البلدين كما تأتي تمهيداً لتوقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية، لتبادل الخبرات والتجارب.

وعقد الوفد الإماراتي الزائر برئاسة عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة اجتماعاً مع الجانب السعودي برئاسة الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي المدير التنفيذي للجمعية في مقر الجمعية بالرياض.

معايير عالمية

وأوضح عبدالله الحميدان أن التجهيزات التقنية والبرامج التي تطبقها الجمعية تبين حجم أداء العمل ونوعيته، حيث إنها تطبق معايير جودة عالمية توازي ما يقدم في المؤسسات الدولية، مبيناً أن الزيارة تجسد الترابط بين مؤسسات العمل الإنساني والخيري بين البلدين الشقيقين.

وضم وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالإنابة عبد الله الكمالي، ومدير إدارة مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني بالإنابة المهندس محمد سيف العريفي، ورئيس قسم تطوير العمليات والتميز المؤسسي بالإنابة إيمان التميمي.