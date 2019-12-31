اختتام فعاليات معسكر حصاد التطوعي

المصدر: الشارقة - وام

اختتم «معسكر حصاد التطوعي» الذي نظمه مركز التطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة فعاليات دورته الـ12 التي استمرت أسبوعين.

واستهدف المعسكر - الذي تم تنظيمه خلال العطلة المدرسية - الأطفال ما بين 6 و12 عاماً لغرس قيم العمل التطوعي في نفوسهم عبر برامج مجتمعية وإنسانية وثقافية وترفيهية.

شارك في المعسكر نحو197 متطوعاً من الأطفال والكبار بواقع 176 ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً و21 متطوعاً من الكبار كمتطوعين مشرفين على برامج المعسكر.

وذلك على مستوى مدن إمارة الشارقة «مدينة الشارقة والحمرية والذيد والبطائح ومليحة والمدام وخورفكان وكلباء ودبا الحصن». وأكدت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي بالدائرة، أن برامج معسكر حصاد تم تطويعها لتتناسب ورمزية هذا العام عام التسامح، وكانت فرصة مناسبة لغرس قيم التسامح لدى الأطفال.