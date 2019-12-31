الإمارات تستقبل 2020 بعروض ألعاب نارية تبهر العالم

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

تستقبل دولة الإمارات عام 2020 بعروض استثنائية للألعاب النارية، ستضيء سماءها عند الساعة الثانية عشرة مساء اليوم، في حدث ينتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

وتتطلع الإمارات هذا العام إلى تسجيل أرقام جديدة في «سجل غينيس للأرقام القياسية» من خلال عروض الألعاب النارية، التي ستشهدها معظم مناطق الدولة.

وتحديداً عبر العرض الذي ينظمه «مهرجان الشيخ زايد» في أبوظبي، وعروض إمارة رأس الخيمة، التي تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة.

وتشتهر إمارة دبي بعروض الألعاب النارية المبهرة، لكن هذا العام ستتألق المدينة بعروض أضخم وأطول ستضيء سماء المدينة مع حلول منتصف الليل.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي فإنه يمكن للزوّار والمقيمين الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية في ٢٥ موقعاً في مختلف أنحاء المدينة وتشمل: برج خليفة ـ بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، السيف ـ شارع السيف، بارك حياة ـ نادي خور دبي، دبي فيستيفال سيتي، برواز دبي ـ حديقة زعبيل، فندق وفي جزيرة نخلة جميرا في كل من:

منتجع أتلانتس، فندق ريكسوس، فندق سوفيتل، فندق وان اند أونلي، فندق جميرا زعبيل سراي.

وفي منطقة جميرا في الأماكن التالية: برج العرب، فندق جميرا بيتش، شاطئ لامير، فور سيزونز، وان اند أونلي رويال ميراج ـ شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ذا بيتش ـ مقابل جي بي آر، جبل علي غولف اند ريزورت ـ جبل علي، نادي الإمارات للجولف ـ مقابل محطة مترو نخيل، العنوان مونتغمري ـ تلال الإمارات.

فندق باب الشمس ـ شارع القدرة، تاون سكوير نشامة ـ شارع القدرة، دبي باركس اند ريزورتس ـ شارع الشيخ زايد، القرية العالمية ـ شارع محمد بن زايد، والتي ستشهد إطلاق 7 عروض ألعاب نارية، بما يتزامن مع توقيت 7 دول مشاركة في القرية العالمية.

وتجتذب عروض الألعاب النارية، التي تنظمها دولة الإمارات ليلة رأس السنة، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، كما تعكس فخامة وضخامة هذه العروض مدى العناية الخاصة، التي توليها دولة الإمارات لصناعة الترفيه.

عروض ضخمة

وهذا العام سيكون عشاق الألعاب النارية على موعد مع عروض ضخمة يجري الإعداد لها على قدم وساق في كل من أبوظبي دبي والشارقة، إضافة إلى العرض الذي تعد له إمارة رأس الخيمة، وتتطلع للدخول من خلاله إلى تسجيل إنجازين جديدين باسم الإمارة في «غينيس للأرقام القياسية».

ففي إمارة أبوظبي يستقبل «مهرجان الشيخ زايد» العام 2020 بعروض ألعاب نارية ضخمة ستحطم الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

حيث ستبدأ مع الثانية الأولى من العام الجديد منصات إطلاق الألعاب النارية المثبتة في المنطقة الخارجية المتاخمة لأرض المهرجان، بإطلاق آلاف الألعاب النارية على مدى نصف ساعة بارتفاعات تصل إلى 180 متراً في سماء الوثبة.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عرضاً للألعاب النارية على كورنيش العاصمة يمتد لعشر دقائق متواصلة باستخدام ثلاثة عواميد في المياه، ستطلق المتفجرات في مختلف الاتجاهات وبألوان باهرة تزين السماء.

ويخطط فندق قصر الإمارات لاستقبال السنة الجديدة مع عرض ضخم للألعاب النارية على شاطئه الخاص، كما يستطيع زوار أبوظبي والمقيمون فيها الاحتفال بالعام الجديد ومشاهدة عروض الألعاب النارية بمناطق متعددة، بما في ذلك خور المقطع وياس مارينا في جزيرة ياس، وجزيرة المارية، واستاد هزاع بن زايد في منطقة العين، ومهرجان الظفرة في منطقة الظفرة.

المجاز المائية

وفي الشارقة، تستعد واجهة المجاز المائية، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2020 مع مقيمين وزوار الإمارة، بعرض ضخم للألعاب النارية في ليلة رأس السنة سيتم إطلاقها من منصات موزعة على 16 موقعاً على امتداد الواجهة المائية ولمدة 10 دقائق، تليها لوحات بصرية جمالية.

عروض مذهلة

وتتطلع إمارة رأس الخيمة من خلال عروض الألعاب النارية المذهلة، التي تنظمها هذا العام إلى تسجيل إنجازين جديدين باسم الإمارة في «غينيس للأرقام القياسية»، حيث ستقوم طائرات الدرون بإبداع تأثيرات بصرية غير مسبوقة، بدءاً من العد التنازلي للعام الجديد، وصولاً إلى التشكيلات التعبيرية،.

وفي إمارة عجمان تنطلق عروض الألعاب النارية من موقعين مختلفين على الكورنيش خلال احتفالات رأس السنة 2020 مصحوبة بالمقطوعات الموسيقية المتنوعة، التي تضفي طابعاً مختلفاً من البهجة والفرح والاحتفال في أرجاء الإمارة.

وتؤكد ضخامة عروض الألعاب النارية المعلن عنها في العديد من مناطق الدولة أن صناعة الترفيه والجذب السياحي تحتل في الإمارات مكانة متقدمة خاصة مع افتتاح مجموعة من أضخم الوجهات الترفيهية.