خطة شاملة لتأمين الفعاليات بمناطق الدولة

المصدر: دبي - البيان

تسعى الجهات الشرطية في الدولة إلى تكثيف دورياتها عبر المناطق التي تشهد الاحتفالات برأس السنة الجديدة 2020، من خلال خطة أمنية مدروسة تسهل عملية انتقال الأشخاص والمركبات للاستمتاع بالمشاهد المبهرة التي تشهدها مناطق الدولة في كافة الإمارات.

جاهزية

ورفعت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، جاهزية جميع إداراتها العامة والإقليمية التابعة لها، ومراكزها المنتشرة على امتداد الدولة لاستقبال العام الجديد 2020، وذلك ضمن خطتها السنوية المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

وبهذه المناسبة رفع اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى الشعب الإماراتي الكريم والمقيمين والزائرين بمناسبة قدوم العام الجديد، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عام 2020 عاماً سعيداً على شعوب العالم أجمع.

وأكد قائد عام الدفاع المدني التزام جهاز الدفاع المدني بتوفير الحماية والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين والزائرين على مدار العام، وخاصة خلال الأعياد والمناسبات العامة والوطنية، وذلك في إطار برنامج عمل موحد في كافة إدارات الدفاع المدني لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من المخاطر.

بالإضافة إلى القيام بزيارات تفقدية لمراكز الدفاع المدني بالدولة، ومناطق اختصاصها، وإجراء عدد من السيناريوهات لحرائق وتمارين استراتيجية للوقوف على الجاهزية وسرعة الاستجابة للتعامل في حالات الطوارئ، وذلك بالتزامن مع استمرارية برامج التثقيف والإرشاد والتوعية لأفراد المجتمع لحثهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحرائق.

89 دورية

بدوره أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أنه تم اكتمال كافة التجهيزات والاستعدادات من قبل شرطة رأس الخيمة لاستقبال العام الجديد (2020)، وذلك من خلال تأمين جزيرة المرجان التي تحتضن احتفالات رأس السنة هذه المناسبة التي أصبحت حدثاً عالمياً يحضرها آلاف الزوار من داخل وخارج الدولة.

وكذلك تأمين كافة الشوارع والطرق المؤدية لأماكن الاحتفال، والأماكن السياحية والأماكن العامة التي تشهد ازدحامات مرورية وكثافة من قبل الجمهور، لحضور تلك الاحتفالات المقامة، والاستمتاع بقضاء أوقات رائعة وجميلة في أحضان إمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتوفر لدى شرطة رأس الخيمة، من آليات ومعدات وأجهزة، وعنصر بشري لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، لتظهر بالشكل الذي يليق باسم وسمعة إمارة رأس الخيمة، التي أصبحت عاصمة إقليمية للسياحة الخليجية، والتي يقصدها الجميع من مختلف الدول.

وأوضح العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية رئيس الفريق الدائم لتأمين الفعاليات برأس الخيمة، خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى القيادة العامة للشرطة، وبحضور المهندس عبد الله العبدولي العضو المنتدب لـ «جزيرة المرجان»، وهيئة السياحة برأس الخيمة.

وغرفة التجارة والصناعة برأس الخيمة، وجميع أعضاء لجنة تأمين الاحتفالات بالإمارة، بأنه تم تخصيص 89 دورية مرورية وأمنية وراجلة، لتأمين وتغطية احتفالات رأس السنة، والتأكيد على انسيابية الحركة المرورية في كافة شوارع الإمارة الداخلية والخارجية.

والعمل على منع أية مظاهر أو أعمال من شأنها أن تعكر صفوة الاحتفال بهذه المناسبة الهامة، كما تم تأمين عدد (5) نقاط تتمركز فيها مركبات الدفاع المدني والتي تشارك بـ 13 مركبة، تتواجد في جزيرة المرجان، لتأمين مقر الاحتفال، والتعامل على الأحداث الطارئة.

خطة

من جانبها أكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي جاهزيتها لتعزيز السلامة المرورية باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لـ «تنظيم حركة المرور» خلال الاحتفالات بالعام الجديد.

وبحثت المديرية خطط العمل والسيناريوهات والترتيبات للرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية لتفادي وقوع الحوادث حفاظاً على سلامة الجميع.

وحث العميد محمد ضاحي الحميري مدير المديرية، مستخدمي الطرق أثناء الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على الانتباه والتقيد بقانون السير والمرور والسرعات المحددة واستخدام حزام الأمان للسائقين والركاب، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأكد الاستعداد والجاهزية العالية خلال احتفالات رأس السنة 2020 والعمل بروح الفريق لتأمين الطرق المرورية والمساهمة في نشر الأمن والأمان والسلامة والحفاظ على الأرواح.

وحذر من الممارسات غير الحضارية مثل قيادة المركبة بتهور والضجيج باستخدام آلة التنبيه بصورة مبالغ فيها، وتضخيم صوت المركبة وأجهزة الموسيقى والراديو والتفحيط.

تعزيز الأمان

من ناحيتها أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزيتها لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2020، وذلك بوضع خطة أمنية شاملة تسهم في تعزيز الأمن والأمان المجتمعي خاصة ليلة الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري.

وتم التنسيق بين الإدارات المختصة بوضع الخطط التأمينية، والتي سيتم بموجبها نشر الدوريات على كافة الميادين والتقاطعات والطرقات الداخلية والخارجية لضبط وتنظيم حركة السير وضمان انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني وتعزيز السلامة في مختلف أرجاء الإمارة،.

حيث سخرت جميع الإدارات والمراكز الشرطية إمكانياتها البشرية والتقنية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية،حيث ستتواجد «172» دورية عسكرية ورقباء سير و«43» دورية مدنية على مستوى كافة مدن الشارقة بما فيها المنطقتان الشرقية والوسطى.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار سعي القيادة المستمر لحفظ النظام العام بالإمارة وتعزيز الشعور بالأمن والأمان لكافة القاطنين بها، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزائرين.

40 دورية

من جانبها أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن استكمال استعداداتها الأمنية والمرورية لاستقبال السنة الميلادية الجديدة، بتأمين المناطق السياحية والحيوية الساخنة، وإعداد خطة مرورية محكمة لتنظيم حركة السير على الطرقات الرئيسية في الإمارة.

وقال العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، أن شرطة عجمان على أتم الاستعداد والجاهزية لتأمين فعاليات الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، خصوصاً في المناطق السياحية لتأمين حركة السياح والزائرين بنشر الدوريات المرورية والأمنية، وفي مناطق الاحتفال بالعام الجديد في الإمارة.

من جانبه أكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أنه تم إعداد خطة محكمة لتنظيم حركة السير والمرور خلال إجازة رأس السنة الميلادية.

وفي توقيت ليلة رأس السنة تحديداً، وسيتم نشر 40 دورية مرورية وأمنية في مختلف مناطق الإمارة على مدار الساعة، وخصوصاً في منطقة الكورنيش والزوراء والمناطق السياحية لتأمين حركة السير ومستخدمي الطريق، والحد من الممارسات الخاطئة التي قد تهدد أمن وسلامة الجمهور.