تلفزيون دبي يواكب احتفالات 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي عن نقله المباشر والحصري لاحتفالات العام الجديد 2020، عبر مجموعة من التغطيات والفعاليات الخاصة على الهواء مباشرة من عدة مواقع في إمارة دبي.

فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات بهذه المناسبة من مختلف إمارات الدولة وعدد من العواصم والمدن العالمية، وذلك في إطار سعيه الدائم وحرصه المتواصل على مواكبة أهم الفعاليات والمهرجانات التي تقام في دبي وباقي إمارات الدولة.

وابتداء من الليلة، عند الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات، سيتابع الجمهور البث المشترك لقناتي «دبي»، و«سما دبي»، حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، كما ستنضم قناة «دبي ون» الناطقة باللغة الإنجليزية وقناة دبي الرياضية، وإذاعة دبي على الموجة «93 FM»، للنقل المشترك.

نقل مباشر

وقال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن تلفزيون دبي سيوفر النقل المباشر لمختلف القنوات العالمية، حيث سيكون باستطاعة تلك القنوات مشاركة الإمارات في نقل هذا الحدث العالمي عبر إرسال خاص وفره تلفزيون دبي، ليشاهده ملايين البشر عبر العالم.

مشيراً إلى أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، سيقوم بتقديم خدمة جديدة تتمثل في نقل وقائع احتفالات وعروض الألعاب النارية الضخمة احتفالاً برأس السنة في منطقة برج خليفة، إلى جانب الاحتفالات في برج العرب، وبرواز دبي، والقرية العالمية، مطار دبي الدولي، منطقة «بلوواترز» و«عين دبي»، والتي ستبهر الآلاف من المشاهدين والزوّار من مختلف أنحاء العالم.

وليشارك العالم احتفالاته التي ستبدأ من عدد من المدن العالمية في أستراليا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، إلى جانب احتفالات أبوظبي، ورأس الخيمة، وعروض الألعاب النارية في مختلف إمارات الدولة، وليشاهد العالم الاحتفالات المبهرة التي ستسطع في سماء «دانة الدنيا»، وليكون العالم في عده التنازلي جاهزاً لاستقبال صبيحة العام الجديد من دولة الإمارات.

نخبة

من جهتها، قالت سارة الجرمن، مدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومديرة تلفزيون دبي، إن تلفزيون دبي سيوسع تغطيته لاحتفالات هذا العام.

وذلك من خلال البث المباشر من استوديوهاته الخاصة من موقع الحدث، حيث سيقوم نقل مواكبة تلفزيون دبي لاحتفالات العام الجديد من الاستوديو الخاص في منطقة «برج بارك»، مساء اليوم، مع المذيعين أحمد عبد الله وشيما، ومجموعة من اللقاءات الخاصة مع عدد من الضيوف والنجوم أمثال: الفنانة السعودية داليا مبارك.

والفنان العراقي محمود التركي، وبحضور فرقة (خرشا درامز) التي تضم خمسة عازفين من التراث الإماراتي والياباني، فيما سيتم بث حوارات خاصة ومباشرة من العاصمة أبوظبي ودبي مع الفنانين: تامر حسني ونانسي عجرم وناصيف زيتون.

في الوقت الذي سيقدم فيه المذيعون والمراسلون الميدانيون: إبراهيم استادي، سوسن سعد، عبد الله الكعبي، ساندي مصطفى، محمد مبارك، إيمان بن رميلة، روان، عدداً من التقارير المباشرة من مواقع مختلفة في منطقة برج خليفة، وبرج العرب، وبرواز دبي، والقرية العالمية، ومطار دبي الدولي، وغيرها من الأماكن المتعددة في إمارة دبي.

وسيتابع الجمهور مجموعة من التقارير الخاصة بتقنية «هولوغرام» الخاصة بالصور المجسمة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، حول أهم الأحداث والإنجازات التي شهدتها الإمارات خلال العام 2019، إلى جانب تقارير خاصة حول «عام التسامح».

والاستعدادات لاستضافة دبي لإكسبو 2020، الذي يقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، والذي يتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر، 70% منها من خارج دولة الإمارات، وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ نحو 170 عاماً.

كما سيتابع الجمهور، تقريراً خاصاً حول «عام الاستعداد للخمسين»،.

والاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في العام 2021، إلى جانب تقارير فنية خاصة حول أهم الأحداث الفنية خلال العام 2019، ومعايدات مجموعة من النجوم العرب من خلال برنامج «The Insider بالعربي»، إضافة إلى تقرير موسع حول استعدادات تلفزيون دبي وكواليس التحضير لفرق العمل بهذه المناسبة.

أما بالنسبة إلى متابعي تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم الإعلان عن التغطية الرقمية لإدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام على جميع المنصات الرقمية.

حيث تم أولاً تخصيص الوسم (#رأس _السنة_في_دبي)، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والتغطيات الرقمية التي ستبدأ مع خدمة البث الحي والمباشر لهذه الاحتفالات عبر منصة وتطبيق (آوان)، والحساب الرسمي لتلفزيون دبي على تطبيق «يوتيوب»، إلى جانب حسابات تلفزيون دبي وقناة سما دبي وقناة دبي ون على شبكات التواصل الاجتماعي.

فيما سيقوم فريق الإعلام الرقمي بإجراء العديد من اللقاءات المباشرة مع الجمهور في منطقة برج خليفة لبثها رقمياً بشكل مباشر، كما ستتولى شاشات رقمية عملاقة في منطقة «السيف» و«سيتي ووك» بدبي، بث وقائع نقل تلفزيون دبي للاحتفالات العام الجديد حول العالم.