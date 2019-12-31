مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية يستعرض الإنجازات وتقارير الأداء

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرض مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية خلال اجتماعه الدوري لعام 2019 برئاسة علي سالم عبيد الكعبي رئيس المجلس، تقريري الأداء الاستراتيجي والمالي والأداء المؤسسي لعام 2019 وأهم إنجازات إدارة التدقيق.

حضر الاجتماع - الذي عقد في مقر المؤسسة بالمشرف - جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس اللواء محمد خلفان الرميثي، والدكتورة مها تيسير بركات المستشار الأول لمكتب أبوظبي التنفيذي، والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية.

وقال الكعبي إن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي مع نهاية عام والاستعداد لعام جديد آملاً أن يكون عام خير وسلام على وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأضاف أن مؤسسة التنمية الأسرية ووفقاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تحرص على مواكبة التوجهات الحكومية ووضع الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي تعزز من رؤية الحكومة وتترجمها إلى عمل فعلي من خلال مفاهيم الابتكار والتجديد وتقديم كل ما يفيد الأسرة وفق التطورات التي يشهدها العصر الحديث.