فتح التسجيل الإلكتروني لمعرضي «يومكس وسيمتكس 2020»

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للعارضين والإعلاميين والزوار المشاركين في الدورة الرابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020».

والمؤتمر المصاحب لهما، اللذين يقامان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، خلال الفترة من 23 - 25 فبراير المقبل.

جاهزية

وأوضحت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «يومكس وسيمتكس 2020» أن كل اللجان الفرعية جاهزة على مدار الساعة ووفق برنامج معدّ، بهدف تحقيق أعلى مستويات التميز للدورة المقبلة على الصعد كافة.

وذلك من خلال البناء على النجاحات السابقة التي تمكنت من تحقيقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تقوم فرق العمل التي تضم كفاءات وطنية متميزة بالعمل على إعداد الفعاليات وتطويرها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات.

وقال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة «آيدكس» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»:

«سنكمل هذا العام سلسلة النجاحات التي حققناها في الدورات السابقة، إذ شهدت الدورة الثالثة من معرضي (يومكس وسيمتكس) نجاحاً كبيراً وإقبالاً محلياً ودولياً قياسياً.

وذلك بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتهم الحكيمة، ونتيجة للجهود الاستثنائية التي بذلتها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص واللجان المنظمة والمؤسسات الإعلامية الراعية للمعرضين والمؤتمر المصاحب لهما».