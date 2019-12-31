راشد بن سعود: حريصون على ترسيخ استراتيجية متكاملة لمواجهة الأزمات

المصدر: ■ أم القيوين - وام

حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الاجتماع الختامي لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للإمارة في عام 2019.

وأشار سمو ولي عهد أم القيوين إلى أهمية توفير كل الدعم اللازم واتخاذ الإجراءات الاستباقية والفعالة تجاه حالات الكوارث والطوارئ.

مؤكداً حرص إمارة أم القيوين على ترسيخ استراتيجية متكاملة لمواجهة الطوارئ والأزمات، لتكون كل الجهات وفرق الطوارئ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية وتحقيق الاستجابة السريعة في التعامل مع كل المتغيرات في المستقبل.

إنجازات

وتم، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس التنفيذي، استعراض أهم إنجازات فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين وأهم الأعمال المستقبلية، إضافة إلى التطرق لجاهزية الإمارة في مواجهة مختلف الطوارئ والأزمات والكوارث.

كما تم عرض المبادرات التي تتصل بخطة العمل والأنشطة والمشاريع للعام المقبل التي تتضمن تحديث الخطط وقياس سرعة الاستجابة والجاهزية والإمكانيات المتوافرة واستمرارية الأعمال.

إضافة إلى تقييم التمارين ومتابعة الدروس المستفادة، وكذلك الدورات التدريبية والتأهيلية التخصصية التي عقدت لأعضاء اللجنة التنفيذية التابعة للفريق.

وفي ختام الاجتماع، توجه اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين رئيس الفريق المحلي، بالشكر والتقدير للأعضاء واللجنة التنفيذية على الجهود المبذولة، مؤكداً أهمية العمل والتفاني وتسريع وتيرة الإنجازات وتطوير القدرات وفق تطلعات الجهات المتعاملة مع الأحداث الطارئة.

حضور

حضر الاجتماع الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعبيد راشد الحصان الشامسي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، ومديرو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أعضاء الفريق المحلي لإمارة أم القيوين.