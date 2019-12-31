«إسعاد شرطة دبي» تضم مستشفى الزهراء إلى عروضها الصحية

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مستشفى «الزهراء التخصصي» بالشارقة إلى عروضها في القطاع الصحي، بحيث يتمكن حاملو بطاقة «إسعاد» من الحصول على نسبة خصم بقيمة 40% على كافة الخدمات المقدمة للمرضى دون استثناء.

وبموجب هذا الانضمام يقدم مستشفى «الزهراء التخصصي» بالشارقة لحاملي بطاقة إسعاد، خصومات على الخدمات الطبية في العيادات الداخلية والخارجية للمستشفى، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى، وفي المقابل تلتزم لجنة بطاقة «إسعاد» بالتسويق والإعلان عن مستشفى «الزهراء التخصصي» بالشارقة في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي لإسعاد، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، بالإضافة إلى إرسال عروض المستشفى عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».