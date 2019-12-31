15.5 ألف قضية جنائية استقبلتها شرطة الشارقة 2019

المصدر: الشارقة - أسامة أحمد

كشف العميد خبير أحمد حاجي السركال، رئيس المختبر الجنائي التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن أن عدد القضايا التي تعامل معها خلال العام الجاري بلغت 15513 قضية.

كما أجرى المختبر 47552 فحصاً، وتسلَّم 64580 أثراً من مسارح الجريمة، بينما شهد العام الماضي استقبال 13054 قضية وإجراء 59545 فحصاً، وتسلَّم 150351 أثراً من مسرح الجريمة.

زيادة

ولفت إلى أن الإحصائيات تشير إلى زيادة أعمال وتقارير المختبر الجنائي، وإسهامه في تعزيز مسيرة الأمن والسلامة.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي «عن قرب» الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة، صباح أمس، بقاعة الشهداء بمقر القيادة العامة، لتسليط الضوء على جهود ودور المختبر في تعزيز مسيرة الأمن والسلامة وعرض التجارب والممارسات الفنية الحديثة في التعامل مع الأدلة الجنائية، والكشف عن الجرائم بقسم المختبر الجنائي، لتعزيز شعور الأمن والأمان لأفراد المجتمع.

واستهل الحديث العميد عارف حسن بن هديب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة.

مشيراً إلى أن تنظيم الملتقى يأتي بغرض التعريف بدور قسم المختبر الجنائي ومهامه وواجباته وإنجازاته الأمنية في الكشف عن مختلف الجرائم والقضايا ودعم جهود الأجهزة الأمنية في التوصل لمرتكبيها، إضافة إلى مشاركاته البحثية خارج الدولة في العديد من الجامعات والمنتديات العلمية المتخصصة.

مواكبة التطور

وذكر العميد السركال أن عدد القضايا التي تعامل معها المختبر الجنائي ووردت إليه من الإمارات الشمالية خلال العام الجاري بلغ 438 قضية، بينما شهد العام الماضي ورود 301 قضية، مشيراً إلى أن عدد العالمين في المختبر بلغ 86 موظفاً.

كما تمكن المختبر خلال فترة قصيرة من مواكبة التطور في مجال فحوص «dna» ومجال فحوص البصمة الوراثية، بعد أن تم إجراء مقارنات معيارية لنتائجها بنتائج المختبرات الأخرى، لضمان دقة وجودة النتائج.

لافتاً إلى أن المختبر يشهد سنوياً تطوراً بدعم من القائد العام لشرطة الشارقة، إذ تم تطوير التخصصات والفحوص الفنية وإجراء العديد من الأبحاث التي بلغ عددها 50 بحثاً في مجالات تطوير الأدلة الجنائية، وبعضها نُشر في دوريات علمية عالمية في أمريكا وأوروبا.

وأفاد السركال بأن المختبر يحرص على تنمية الأفكار الإبداعية، إذ يقدمها العاملون لتطوير العمل، منها تصميم جهاز لاختبار صلاحية كبسولات الطلقات النارية المختلفة العيارات، بما يضمن الدقة والسرعة بالإنجاز وضمان سلامة العاملين، وإنجاز تطبيق خاص بالهواتف الذكية للتأكد من رقم قاعدة مركبة.

كما تعاون المختبر مع الجامعات لرفد البحث العلمي في الدولة، وبلغ عدد الطلبة الذين تم استقبالهم خلال العام الحالي 17 طالباً وطالبة من كل من جامعة الشارقة، وجامعة الإمارات، وجامعة جلاسكو البريطانية، وجامعة مانيبال في ماليزيا.

معدات حديثة

أشار العميد السركال إلى أن المختبر الجنائي لديه أجهزة ومعدات حديثة في مجال الفحص خارج نطاق جسم الإنسان المتعلقة بالمواد المضبوطة بمسرح الجريمة ولها علاقة بالجريمة، مثل مساحيق وسوائل وغازات سامة وبقايا أسلحة نارية وذخائر، إضافة إلى وجود جهاز خاص بكشف الذهب والمعادن الثمينة.

لافتاً إلى أن هذه الأجهزة تكشف أنواع المخدرات والسموم عند محاولة تهريب مخدرات عبر مواد أخرى أو تهريب معادن غالية الثمن.