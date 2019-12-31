بلدية العين تفوز بجائزة «أفكار بريطانيا» عن مشروع التعاقد الذكي

المصدر: العين - داوود محمد

حصلت بلدية العين على جائزة أفكار بريطانيا عن مشروع توثيق العقود الإيجارية «التعاقد الذكي» في مدينة أدنبره، بحضور رئيس الوفد الدكتور علي صالح الحميري، مدير إدارة الأراضي والعقارات بالبلدية، وتعنى الجائزة بتوثيق الأفكار المبتكرة.

ومنح تصنيف لمؤسسات مبتكرة في العالم، بناءً على معايير عالمية مبنية على أسس واضحة، لترسيخ منظومة الابتكار في مجالات العمل المؤسسي، وللنهوض بمستويات الأداء. وأكد الدكتور علي صالح الحميري أن البلدية شاركت بمشروع توثيق عقود الإيجار ضمن فئة التركيز على المتعاملين، بتسليط الضوء من خلال المشاركة على تطوير رحلة المتعامل في نظام التوثيق.