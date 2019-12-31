بلدية الشارقة تتوج 2019 بأيزو الصحة والسلامة المهنية 45001

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة حصولها على شهادة أيزو الصحة والسلامة المهنية 45001 على مستوى جميع القطاعات في البلدية.

بعد اجتيازها لجميع متطلبات الشهادة واجتياز مرحلة التدقيق خلال الفترة الماضية، حيث تم تطبيق مواصفة الصحة والسلامة على جميع قطاعات البلدية شاملة جميع مباني ومرافق البلدية على اختلاف توزيعها الجغرافي في المدينة .

كما أعلنت البلدية حصولها على اعتماد هيئة لويدز على مواصفة إدارة شكاوى المتعاملين 10002 من خلال توحيد قنوات التواصل مع ملاحظات واستفسارات الجمهور التي يتولى إدارتها مركز الاتصال في البلدية على الرقم 993.