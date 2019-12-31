«طرق دبي» تناقش استخدام البيانات الكبرى في تطوير المواصلات

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورش عصف ذهني تم بمقتضاها استخدام البيانات الكبرى في تطوير شبكة المواصلات العامة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة بـ«تنقل آمن وسهل للجميع».

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة:

«إن الورش ارتكزت على خمسة فرق من موظفي مختلف القطاعات والمؤسسات في الهيئة، تنافست فيما بينها في مدى قدرتها على الاستخدام الأمثل للبيانات الكبرى في استحداث أفكار تسهم في تطوير شبكة المواصلات ورفع كفاءتها التشغيلية في إمارة دبي، لتقييم الأفكار والمقترحات المنبثقة عن هذه الورش، ورفع المُجدي منها والقابل للتطبيق إلى المعنيين في الهيئة لاتخاذ اللازم لتطوير الشبكة».

وأضاف: «أن تطوير شبكة المواصلات العامة يعتبر إحدى الاستراتيجيات الرئيسة في أجندة عمل الهيئة، من حيث ارتباطها المباشر بخدمة المتعاملين وإسعادهم.

وأن الهيئة تحرص دائماً على توسيع هذه الشبكة بزيادة وسائلها مثل المترو والترام والحافلات، وأن البيانات الكبرى تعتبر الطريق الأمثل للوصول إلى هذه الأهداف، حيث إن مفهوم البيانات الكبرى أصبح بؤرة اهتمام القطاعات الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم، فهو يساعد على توفير المزيد من الآفاق والحلول لمعظم المشكلات التي تعوق عمليات التطوير».