وزارة تنمية المجتمع تُعرّف بمبادراتها وخدماتها عبر «متاجر الجرينة»

المصدر: دبي ـ البيان

استعرضت وزارة تنمية المجتمع في منصتها التعريفية المقامة في «متاجر الجرينة» بالشارقة، أبرز المبادرات والمشاريع التنموية التي أطلقتها لخدمة مختلف فئات المجتمع.

لا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسرة وسواهم من أفراد المجتمع ومن الفئات التي تندرج تحت مظلة السياسات الوطنية لكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأسرة وحمايتها، مختتمة في متاجر الجرينة محطاتها الفصلية لهذا العام. وقدّمت المنصة تعريفاً وافياً لعدد من المبادرات والخــدمات الحيوية منها: مبادرة تآلف للاستشارات الأسرية، ومشروع الصنعة الداعم للأسر الإمــاراتية المنتجة.

والخدمات والامتيازات التي توفرها منصة توظيف أصحاب الهمم، وتطبيق «نمو» للأطـــفال وذوي أصحاب الهمم، إضافة إلى المنصة الوطنـــية للتطــوع «متطوعين. إمارات» ومبادرة «كبار المتطوعين»، .

محطات

وقالت منى خليل مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة تنمية المجتمع: إن منصة الوزارة التعريفية للخدمات والمبادرات التنموية المجتمعية، تختتم محطاتها الفصلية هذا العام بمتاجر الجرينة في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن استهلت فعالياتها في «مردف سيتي سنتر» بدبي ثم «عجمان سيتي سنتر» و«النعيم سيتي سنتر» برأس الخيمة.

مشيرة إلى هدفها التنموي المستدام الذي يتجسّد في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع في مختلف إمارات ومناطق الدولة، ووضعهم في صورة المبادرة والخدمات والمشاريع الحيوية في مجالات عملها التنموية، وذلك بجهود عدد من الموظفين والمتطوعين المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع.

وأكدت حرص الوزارة على مواصلة تجربة المنصة التعريفية والترويجية لخدمات الوزارة، من منطلق المبادرة في الوصول إلى مجتمع الوزارة في مختلف إمارات ومناطق الدولة والرد على جميع تساؤلاتهم وملاحظاتهم، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات والمبادرات والبرامج والفعاليات التي توفرها الوزارة لكافة فئات المجتمع، لاسيما ما يختص منها باستقرار الأسرة وتوعية الطفولة ودعم كبار المواطنين .