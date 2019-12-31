وفد أوزبكي يطلع على تجربة «كهرباء دبي» في الطاقة النظيفة

المصدر: دبي- البيان

زار وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن وزارة التنمية المبتكرة في جمهورية أوزبكستان، برئاسة أوليمجون تويشيف، نائب وزير التنمية المبتكرة، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وكان في استقبال الوفد المهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس- الطاقة النظيفة والمتنوعة، وفيصل رياض البرديسي الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع للطاقة 1».

وقد استعرض فريق هيئة كهرباء ومياه دبي تجربة دبي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والحد من استهلاك الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول بديلة لمصادر الطاقة التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة في دبي.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذا النوع من الزيارات يكتسب أهمية خاصة، حيث إنها تسمح بالتعريف بمشاريع ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي الرئيسية، التي تسهم في تعزيز التنمية الاستدامة والاقتصاد الأخضر في دبي، والبنية التحتية للكهرباء والمياه التي نفذتها الهيئة وفقاً لأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

وأضاف: «من أهم أولوياتنا ضمان تأمين إمدادات للطاقة والمياه بشكل مستدام، عبر تنويع مصادر الطاقة، ومن هذا المنطلق تم إطلاق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة.

وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم. ومن أبرز مشروعات الطاقة الشمسية مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع استراتيجي لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل.

وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم في تقليل أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وتوفير آلاف فرص العمل في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».