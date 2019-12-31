انتقال بعض خدمات شرطة أبوظبي العلاجية إلى «صحة»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي ملتقى تعريفياً في أبوظبي والعين حول انتقال بعض خدماتها العلاجية من إدارة الخدمات الطبية في قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي إلى المراكز التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» اعتباراً من يوم غد.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتوفير رعاية صحية، تتميز بأعلى مستويات الجودة لمنتسبيها، ضمن تطوير خطتها الاستراتيجية للرعاية الصحية على مستوى القيادة.

حضر الملتقى العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات، والعقيد محمد حمدان المنظري نائب مدير مديرية شرطة العين للشؤون الإدارية والعمليات، وعدد من الضباط والمنتسبين.

وقال المقدم الدكتور أحمد صالح القطبة نائب مدير إدارة الخدمات الطبية إن هذا التعاون سيخدم المنتسبين في رفع المستوى الصحي لديهم، ويوفر لهم خدمات علاجية عالية المستوى.

وبدورها أشادت الدكتورة نورة الغيثي المديرة التنفيذية للعمليات بالخدمات العلاجية الخارجية بشركة «صحة» بهذه الخطوة بين شرطة أبوظبي وشركة «صحة»، والتي تسهم في توعية العاملين في شرطة أبوظبي، وتوفير رعاية طبية شاملة لمنتسبيها.