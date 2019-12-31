«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» ينتخب لجنة إدارية جديدة

المصدر: دبي ـ البيان

انتخب مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، لجنته الإدارية الجديدة لعام 2020 ـ 2021.

كما أعلن المجلس عن تولي علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لخدمات الطاقة»، منصب رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، خلفاً لسعيد العبار، المدير التنفيذي لشركة «أيه إي إس جي»، والذي ترأس المجلس خلال السنوات الست الماضية .

وتضم اللجنة الإدارية الجديدة خمسة أعضاء هم: عفراء العويس وفرح ياسين (نائب الرئيس)؛ حبيبة المرعشي (أمين الخزينة) وهدى شاكا (أمين الصندوق). تشغل عفراء العويس منصب مديرة كفاءة الطاقة والتدقيق في «هيئة كهرباء ومياه الشارقة»، في حين تتولى فرح ياسين منصب استشاري أول ـ إدارة الموارد المستدامة في «دبليو إس بي»، وستستلمان مهام خالد بوشناق، الرئيس التنفيذي لشركة «خدمات إدارة الطاقة».

وتشغل هدى شاكا منصب مساعد تخطيط في «آروب»، شركة الخدمات المهنية متعددة الجنسيات، وستتولى مهام خلفها سارفاز ديركي، مدير عام «ماهي خوري»

أما حبيبة المرعشي، وهي من الأعضاء المؤسسين لـ«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، فستبقى في منصبها كأمين للخزينة.