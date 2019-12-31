مؤسسة حميد النعيمي الخيرية تتكفل بصيانة 99 مسكناً محترقاً ومتهالكاً

المصدر: عجمان - وام

انتهت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بعجمان من صيانة 10 منازل من المساكن المحترقة و89 مسكناً متهالكاً في إمارة عجمان خلال 2019.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان: إنه تم إنجاز 8 مساكن بينما لا يزال مسكنان آخران قيد التنفيذ حالياً، لافتة إلى أن هذا المشروع يتيح للمستفيد الحصول على صيانة للمساكن المحترقة والمتهالكة.

والمساهمة في استكمال المساكن وبناء الملاحق للأسر المستحقة، وتوفير السكن المؤقت وتسليمه للمواطن بما يضمن له الحياة الكريمة ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وأوضحت النعيمي أنه تم الانتهاء من صيانة 89 مسكنا خلال 2019 وأن قيمة مساهمة المؤسسة تبلغ مائة ألف درهم كحد أقصى للمستفيد الواحد من مواطني إمارة عجمان والمناطق التابعة لها من ذوي فئة العجز المادي.

وأكدت الشيخة عزة النعيمي أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومناسبة لسعادة الأسرة والمجتمع، ودعم الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، ودعم ورعاية مساكن المتضررين من الحرائق بتقديم الصيانة اللازمة مع توفير السكن المؤقت والأثاث والإلكترونيات حسب الحاجة، ودعم الأسر المتعففة بإضافة ملاحق سكنية ملائمة.