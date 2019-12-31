ورشتا عمل لتطبيقي الحوادث والإصابات في نظام الحوكمة والمخاطر

المصدر: دبي - البيان

عقدت مواصلات الإمارات ممثلةً بإدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية ورشتي عمل تدريبيتين حول تطبيقي الحوادث والإصابات ضمن نظام GRC نظام الحوكمة والمخاطر والامتثال.

وذلك في إطار جهود المؤسسة لتحديث أنظمة الحوادث وإصابات العمل الإلكترونية.

وتم تنظيم الورشتين في قاعة المسرح في مبنى الإدارة العامة بدبي، وبحضور نحو 100 موظفٍ وموظفة في الورشتين من المعنيين بشؤون السلامة في المؤسسة.

حيث ألقاهما المهندس محمد كيلاني رئيس قسم الجودة، وتناولت الورشة الأولى تطبيق تسجيل الحوادث المرورية والمطالبات التأمينية AMS، فيما تمحورت الورشة الثانية حول تطبيق الإبلاغ والتحقيق بالحوادث والإصابات HSE.

وأوضح المهندس خالد شكر، مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية بمواصلات الإمارات، أن تنظيم الورشتين إنما يعكس حرص المؤسسة على تعزيز السلامة على متن أسطولها وفي مواقع العمل المختلفة لديها، عبر تبني أفضل الممارسات والتطبيقات المعيارية في هذا المجال.

لافتاً إلى الجهود الاستراتيجية المثمرة التي بذلتها المؤسسة في هذا الاتجاه، والتي أسفرت عن تقليل كبير في معدلات الحوادث على اختلاف أنواعها والحد من آثارها السلبية البشرية والمادية.