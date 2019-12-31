«كهرباء الشارقة» تلغي 1600 عمود هوائي وتنير 84 كم خلال 2019

المصدر: الشارقة ـ البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية في المنطقة الوسطى تضمنت إلغاء الخطوط الهوائية 33 «ك ف أ» بنسبة 100% واستبدالها بكابلات أرضية وفق أفضل المواصفات.

حيث تم إلغاء 1600 عمود هوائي لخطوط الضغط العالي 33 «ك ف أ» خلال عام 2019، كما تم إلغاء 70% من الخطوط الهوائية لأعمدة 11 «ك ف أ» بنسبة تصل إلى 70% .

وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال العام القادم، كما تم تركيب 1050 عمود إنارة جديداً على مسافة 84 كم وتركيب 20 محولاً.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة والمياه في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالمية لكافة المناطق في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالمنطقة، حيث تم التغذية لجميع المناطق السكنية بكابلات أرضية وموازنة الأحمال بين المغذيات .

وأفاد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بأن الهيئة تعمل منذ فترة على تنفيذ خطة شاملة لاستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكابلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات، وتوفير أفضل الخدمات .