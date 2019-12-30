طوابع تذكارية احتفاء بمرور 110 أعوام على الخدمات البريدية بالإمارات

المصدر: وام

أعلن "بريد الإمارات" عن إصدار مجموعة من الطوابع التذكارية الخاصة احتفاء بمرور 110 أعوام على بدء الخدمات البريدية في الدولة مع افتتاح أول وكالة بريدية في إمارة دبي.

وقال عبدالله الأشرم المدير التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة إن تاريخ البريد يشكل مرجعا أساسيا للتعرف على الحضارة والعادات الثقافية والاجتماعية للدولة، كما تضطلع الطوابع البريدية بدور بارز في توثيق تراث الدولة وثقافة شعبها على مر العصور.

وأعرب الأشرم عن الفخر بإصدار مجموعة من الطوابع التذكارية احتفالا بمرور 110 أعوام على بدء الخدمات البريدية في الدولة، انطلاقا مما تحظى به هذه اللحظة من أهمية في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات في تشكيل نقطة انطلاق لانفتاح الدولة على العالم ودور البريد البارز في دفع مسيرة نهضتها.

وبهذه المناسبة يصدر بريد الإمارات 225 ألف طابع تذكاري وستتوفر ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر في جميع المراكز الرئيسية لسعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات كما يصدر بريد الإمارات ألف مغلف لليوم الأول للإصدار.

ومر التاريخ البريدي في الدولة بحقب عديدة وطرأت عليه تغييرات كثيرة حتى وصل إلى شكله القائم اليوم واضطلع خلال هذه الفترة بمساهمات عديدة في مسيرة الدولة التنموية .

ومن أبرز المحطات التي شهدها تاريخ الخدمات البريدية في الدولة إرسال أول رسالة جوية من بريد دبي عبر مطار الشارقة في العام 1932 وبعد ذلك تم تحويل الوكالة إلى مكتب بريدي يقدم كل الخدمات البريدية في العام 1942 فيما تم إصدار أول طوابع الإمارات المتصالحة في دبي عام 1961 تلاه افتتاح مكاتب بريدية متفرقة في الإمارات الأخرى خلال عامي 1963 و1964.

وبعد قيام اتحاد دولة الإمارات تم إنشاء إدارة عامة للخدمات البريدية تابعة لوزارة المواصلات في عام 1972 ثم إصدار أول مجموعة طوابع بريدية تحمل اسم دولة الإمارات في العام 1973 وهو العام الذي شهد انضمام دولة الإمارات إلى الاتحاد البريدي العالمي.

وفي عام 1985 تم إنشاء الهيئة العامة للبريد قبل صدور القانون الاتحادي بتأسيس مؤسسة الإمارات للبريد "بريد الإمارات" عام 2001، وفي عام 2006 تم اختيار دولة الإمارات من قبل الاتحاد البريدي العالمي لاستضافة المؤتمر الاستراتيجي في دبي وذلك للمرة الأولى خارج مقر الاتحاد البريدي العالمي.

وصدر القانون الاتحادي لإنشاء مجموعة بريد الإمارات في العام 2013 والتي حصلت على لقب الإدارة البريدية الأولى في العالم في تحقيق معايير المواصفة الدولية في تميز الخدمات من المعهد البريطاني للمعايير الشرق الأوسط وأفريقيا في العام 2016، وفي ذات العام حققت أسرع خدمة تسليم بريدية في العالم وفق المؤشر المتكامل للتنمية البريدية.

وفي العام 2018 حصلت دولة الإمارات على المرتبة الثامنة بين أفضل عشر دول في العالم والأولى في المنطقة العربية في خدمات البريد السريع الدولي وخلال عام 2019 تم استحداث استراتيجية تغيير وتطوير الأعمال لتلبية متطلبات سوق البريد العالمي وضمان استمرارية نمو الأعمال والحفاظ على مكانة البريد كمؤسسة رائدة تفخر بخدمة دولة الإمارات.