بلدية دبي: الكيك المضر بالصحة لم يدخل الإمارة

المصدر: دبي ــ وائل نعيم

أكدت إيمان البستكي مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي أن منتج الكيك الذي يتم تداول التحذير منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم يستورد من خلال منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية ولم يسجل في نظام استيراد وإعادة تصدير الأغذية الخاصة بإدارة سلامة الغذاء، لافتة إلى أنه ومن باب الاحتياط تم مسح السوق المحلي لإمارة دبي للتأكد من خلو الاسواق من هذا المنتج.

ويأتي تأكيد البستكي بعد انتشار تحذير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من كيك مصنوع في إحدى الدول المجاورة وبداخل كل كيكة حبوب تسبب الشلل، وورد في التحذير عدم شراء أو أكل هذا الكيك نظراً للأضرار الصحية التي يسببها.

وقالت ايمان البستكي لــ "البيان" إن بلدية دبي كإجراء احترازي قامت بالتعميم على منافذ الدخول للإمارة لزيادة تكثيف الرقابة والتفتيش الظاهري على جميع المنتجات القادمة من هذه الدولة.