رأس الخيمة تستعد لإبهار العالم ودخول "غينيس" في احتفالات رأس السنة

المصدر: وام

تستعد رأس الخيمة لإبهار العالم خلال احتفالات رأس السنة الجديدة مع عروض الألعاب النارية التي تتضمن محاولتين غير مسبوقتين لتحقيق أرقام قياسية في "غينيس للأرقام القياسية" عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" (190 طائرة) و"أطول شلال من الألعاب النارية في العالم".

ووصلت استعدادات عروض الألعاب النارية إلى مراحلها النهائية مع الالتزام التام بالمعايير الصارمة المحددة من قبل لجنة تحكيم "غينيس للأرقام القياسية" .. ويجري العمل على إعداد كافة عناصر الطائرات بدون طيار التي سيصل عددها إلى رقم قياسي يبلغ 190 طائرة ستطلق الألعاب النارية في وقت واحد، بالتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة لإبداع "أطول شلال من الألعاب النارية" حيث سيتم تعليق الألعاب النارية على أسلاك بامتداد يصل إلى 4000 متر، على أمل التفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 3517.23 متر في فوكوكا في اليابان .. وستضمن هذه المواصفات عرضاً مذهلاً للزوار ولمدة أطول عن عروض الألعاب النارية التقليدية.

وستتضمن العروض هذا العام العديد من العناصر الجديدة، بما في ذلك التشكيلات التعبيرية التي ترمز إلى أهم معالم الإمارة باستخدام الليزر والألعاب النارية في ختام هذا العرض المذهل. كما ستشهد العروض استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة، لإثراء العرض البصري الاستثنائي الذي سيستمتع به الزوار وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

ولفت متحدث باسم اللجنة التنظيمية لاحتفالات العام 2020 إلى أن عروض الألعاب النارية هذا العام ستكون غير مسبوقة على الإطلاق، حتى في ضوء الأرقام القياسية التي سجلتها الإمارة في السنوات السابقة.

وقال المتحدث: "حققت عروض الألعاب النارية في العامين الماضيين أرقاماً قياسية جديدة في "غينيس للأرقام القياسية"، وسنحاول هذا العام تحقيق إنجازين جديدين عن عرضين مبتكرين ومذهلين بكل المقاييس، في خطوة نثق بأنها ستثري تجربة الزوار على كافة المستويات. ونعمل في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة ونتعاون مع محكمي "غينيس" لضمان تقديم عروض غير مسبوقة بكل معنى الكلمة. ويحظى الحدث باهتمام كبير من قبل الناس، سواء المقيمين في الدولة أو الزوار العالميين، وهو ما يبدو جلياً في الإقبال الكبير على حفل العشاء الغنائي المنتظر والأنشطة الأخرى التي قمنا بإعدادها خصيصاً لهذه المناسبة".

وإلى جانب عروض الألعاب النارية، تتضمن احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة العديد من الفعاليات المناسبة للزوار من جميع الأعمار، وفي مقدمتها حفل العشاء الغنائي الذي تحييه الفنانة نجوى كرم والفنان وليد الشامي.

وبدورها ستحتضن "جزيرة المرجان"، التي تمثل المنطلق الرئيسي لاحتفالات رأس السنة الجديدة، أنشطة ترفيهية مميزة للأطفال، وعروض موسيقى مما يضمن للزوار فرصة قضاء أوقات رائعة قبل العد التنازلي لبدء الحدث الرئيسي.

وستضم "جزيرة المرجان"، أبرز وجهات شركة "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في إمارة رأس الخيمة، العديد من المواقع الجديدة المخصصة لمشاهدة عروض الألعاب النارية، بالإضافة إلى منصات مشاهدة في "الحمرا" ليتمكن مئات الآلاف من الزوار المرتقبين الاستمتاع بالعروض بيسر وسلاسة.

ويتم الاستعداد للحدث بإشراف لجنة تنظيمية تضم ممثلين عن شركة "مرجان"، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، غرفة رأس الخيمة، دائرة الخدمات العامة وبلدية رأس الخيمة، شركة الحمرا للتطوير العقاري وغيرها.

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