شرطة عجمان تعزز الجاهزية الأمنية والمرورية لاستقبال السنة الجديدة

المصدر: عجمان ــ البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن استكمال استعداداتها الأمنية والمرورية لاستقبال السنة الميلادية الجديدة، بتأمين المناطق السياحية والحيوية الساخنة، وإعداد خطة مرورية محكمة لتنظيم حركة السير على الطرقات الرئيسية في الإمارة.

وقال العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية أن شرطة عجمان على أتم الاستعداد والجاهزية لتأمين فعاليات الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، خصوصاً في المناطق السياحية لتأمين حركة السياح والزائرين بنشر الدوريات المرورية والأمنية، وفي مناطق الاحتفال بالعام الجديد في الإمارة.

ودعا العميد عبد الله سيف المطروشي الجمهور والسائقين إلى الالتزام بقوانين وأعراف دولة الإمارات المتعارف عليها وعدم التسبب بإزعاج الآخرين باستخدام أبواق السيارات أو أي تصرفات سلبية قد تعكر صفو الاحتفالات، وعدم التردد في التبليغ عن أي تصرف سلبي أو ظاهرة أمنية عبر خدمة شارك مع الأمن على تطبيق شرطة عجمان، كما ناشد سائقي المركبات عموماً، والسائقين من فئة الشباب خصوصاً بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور على الطرقات، متمنياً للجميع الأمن والسلامة وإجازة خالية من الحوادث.

من جانبه أكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أنه تم إعداد خطة محكمة لتنظيم حركة السير والمرور خلال إجازة رأس السنة الميلادية وفي توقيت ليلة رأس السنة تحديداً، وسيتم نشر 40 دورية مرورية وأمنية في مختلف مناطق الإمارة على مدار الساعة، وخصوصاً في منطقة الكورنيش والزوراء والمناطق السياحية لتأمين حركة السير ومستخدمي الطريق والحد من الممارسات الخاطئة التي قد تهدد أمن وسلامة الجمهور.

وقال إن هذه الخطة تهدف إلى تنظيم الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية، كالقيادة بطيش وتهور، واللهو بالدراجات والمركبات على الطرقات العامة بطريقة مخالفـة.