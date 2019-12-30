شرطة رأس الخيمة تؤمن احتفالات رأس السنة بـ 89 دورية

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بأنه تم اكتمال كافة التجهيزات والاستعدادات من قبل شرطة رأس الخيمة لاستقبال العام الجديد (2020)، وذلك من خلال تأمين جزيرة المرجان التي تحتضن احتفالات رأس السنة هذه المناسبة التي أصبحت حدث عالمي يحضرها آلاف الزوار من داخل وخارج الدولة، وكذلك تأمين كافة الشوارع والطرق المؤدية لأماكن الاحتفال، والأماكن السياحية والأماكن العامة التي تشهد ازدحامات مرورية وكثافة من قبل الجمهور، لحضور تلك الاحتفالات المقامة، والاستمتاع بقضاء أوقات رائعة وجميلة في أحضان إمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى بأنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتوفر لدى شرطة رأس الخيمة، من آليات ومعدات وأجهزة، وعنصر بشري لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، لتظهر بالشكل الذي يليق باسم وسمعة إمارة رأس الخيمة، التي أصبحت عاصمة إقليمية للسياحة الخليجية، والتي يقصدها الجميع من مختلف الدول.

وأكد بن علوان على حرص شرطة رأس الخيمة على العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، من مختلف القطاعات لتأمين وإنجاح هذه المناسبة الهامة، مؤكداً في الوقت نفسه بأن رجال الشرطة المتواجدين في موقع الحدث على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخدمات لزوار المنطقة الاحتفالات، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، بما يضمن سلامة وأمن جميع الزوار.

كما تمنى قائد عام الشرطة لصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – حفظه الله- موفور الصحة والعافية، ولصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، ولكافة أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، ولجميع أولياء العهود، عاماً جديداً مليئاً بالخير والعطاء والنجاح، ولجميع شعب دولة الإمارات ولكل المقيمين على ترابها الطاهر، داعياً المولي عز وجل أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة نعمة الأمن والأمان، وأن تكون سنة خير وسعادة ورخاء على الجميع.

وأوضح العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية رئيس الفريق الدائم لتأمين الفعاليات برأس الخيمة، خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمني القيادة العامة للشرطة، وبحضور المهندس عبدالله العبدولي العضو المنتدب لـ "جزيرة المرجان"، وهيئة السياحة برأس الخيمة، وغرفة التجارة والصناعة برأس الخيمة، وجميع أعضاء لجنة تأمين الاحتفالات بالإمارة، بأنه تم تخصيص (89) دورية مرورية وأمنية ورجالة، لتأمين وتغطية احتفالات رأس السنة، والتأكيد على انسيابية الحركة المرورية في كافة شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، والعمل على منع أية مظاهر أو أعمال من شأنها أن تعكر صفوة الاحتفال بهذه المناسبة الهامة، كما تم تأمين عدد (5) نقاط تتمركز فيها مركبات الدفاع المدني والتي تشارك بعدد (13) مركبة، تتواجد في جزيرة المرجان، لتأمين مقر الاحتفال، والتعامل على الأحداث الطارئة.

وأشار منخس بأنه تم التنسيق مع كافة الجهات والدوائر الحكومية ذات الاختصاص، بما فيها إدارة الدفاع المدني، وقيادة السرب الثاني، لتأمين احتفالات رأس السنة، ووضع بعض السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل معها بكل سهولة وسرعة، مع تسخير جميع الإمكانيات من آليات ومعدات وكوادر بشرية، لتغطية الحفل والتأكد من جاهزية وفاعلية كافة الإجراءات بما يضمن نجاح الاحتفالات، كما تم تخصيص عدد كبير من الدوريات المرورية والمدنية لتنظيم حركة السير وانسيابيته لجميع زوار الجزيرة، وتحديد المداخل والمخارج، وكذلك مواقف المركبات والأماكن المخصصة لتجمع الجمهور، القادم من مختلف أرجاء الدولة لحضور ومشاهدة الاحتفالات بهذه المناسبة الهامة.

وناشد رئيس الفريق الدائم لتأمين الفعاليات بشرطة رأس الخيمة جميع أفراد المجتمع الراغبين في الحضور ومشاهدة الاحتفالات إلى ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة الموضوعة والالتزام بتوجيهات رجال الشرطة ورجال المرور لإظهار الوجه الحضاري للإمارة، والمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين، وكذلك متابعة الحسابات الرسمية لشرطة رأس الخيمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة كافة التنويهات والتعليمات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام المختلفة، كما ناشد الجمهور على ضرورة التواصل مع الشرطة على الرقم (901) لطرح الاستفسارات والحالات غير الطارئة، لضمان إعطاء الأولوية في سرعة الاستجابة للمكالمات الطارئة والحالات الخطرة على الرقم (999)، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان، ودعماً لمؤشر الأجندة الوطنية المتمثل بسرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة.

وأضاف يمكن للزوار الوصول إلى موقع الحدث قبل الساعة 8:00 مساءً لحجز أماكنهم الملائمة في مناطق المشاهدة العامة الواقعة حول جزيرة المرجان. وسيتم إغلاق منصات المشاهدة والطرق المؤدية إلى المدخل الرئيسي للجزيرة عند الساعة 10:00 مساءً.