إجراءات إعداد مذكرة الرأي القانوني

المصدر: دبي - البيان

الوحدة التنظيمية المعنية

تسلُّم طلب الرأي القانوني من الجهة الحكومية

التأكد من استيفاء الطلب لكل المستندات والمعلومات

نعم

لا

مخاطبة الجهة الطالبة للرأي لموافاة الأمانة بمزيد من التفاصيل والمعلومات

تشكيل فريق عمل

تسجيل الطلب كمعاملة طلب رأي قانوني

مخاطبة الجهة الطالبة للرأي لتأكيد تسجيل الطلب لدى الأمانة

دراسة الطلب

عرض ومناقشة الرأي المبدئي مع فريق العمل

اعتماد الرأي المبدئي

الوحدة التنظيمية المعنية

حفظ وأرشفة المعاملة

إعداد تصنيف وملخص للرأي القانوني المعتمد

مخاطبة الجهة الطالبة بمذكرة الرأي القانوني المعتمدة لدى الأمانة

اعتماد مسودة مذكرة الرأي القانوني

إعداد مسودة مذكرة الرأي القانوني

يتكون فريق العمل من:

1- عضو رئيس

2- مستشار مشرف

3- أعضاء مشاركين

4- مدير إدارة الفتوى والرأي القانوني

5- رئيس المكتب الفني

6- سعادة الأمين العام

ت: قسم التسجيل والتوثيق والمتابعة

ق: إدارة الفتوى والرأي القانوني

م: سعادة الأمين العام

ف: رئيس المكتب الفني

ش: المستشار المشرف

ر: فريق العمل

إجراءات إعداد مذكرة الرأي القانوني? copy