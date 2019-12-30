«نداء» توفر اتصالات متطورة عبر شبكاتها لدعم الاحتفالات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عن استعدادها الكامل لاحتفالات رأس السنة التي ستُقام في وسط مدينة دبي وبرج خليفة.

وقال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: «يعتبر توفير اتصالات متخصصة آمنة ذات كفاءة عالية مدعمة بفرق متخصصة في شبكات الاتصال لضمان سلامة المكان وجميع الحاضرين أمراً حيوياً.

وتتسم أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة بسهولة استعمالها وتصاميمها المتينة وميزاتها المتطورة، بحيث ستمنح مستخدمي الشبكة حلولاً متطورة تساعدهم على أداء مهامهم وتقديم الخدمات الأمنية ومساعدة الحضور وتدبير المتطلبات الأساسية كافة، كما سيسهم توفير الاتصالات الآمنة في اتخاذ قرارات فعالة بشكل سريع أثناء حالات الطوارئ، إضافة إلى دعم جهود حكومة دبي في تقديم تجربة استثنائية في المدينة، وبناء شبكات اتصال موحدة عالية المستوى».

واختارت لجنة تأمين الفعاليات «نداء» لما تقدمه من خدمات تقنية مميزة تتضمن خدمات الاتصالات الآمنة والموثوقة أثناء عروض الألعاب النارية الرائعة التي تجذب آلاف الأشخاص سنوياً، بالتزامن مع محاولة دبي تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وستوفر المؤسسة خدماتها في منطقة الاحتفال لضمان سير الاحتفالات بمنتهى الأمان والسلاسة. وستوجد محطة التقوية المتنقلة الخاصة بمؤسسة «نداء» بالقرب من موقع الحدث، لتوفير خدمات الاتصالات ولضمان الاستجابة السريعة على مدار الساعة لمواجهة أي مواقف طارئة أو أعطال في المعدات ولتأمين تغطية قوية للشبكة.

كما سيتوزع المنظمون والفرق المعنية من شرطة دبي والدفاع المدني وإسعاف دبي في مواقع محددة وأساسية، حاملين أجهزة الاتصالات اللاسلكية المتطورة لضمان سلامة الحضور، إضافة إلى التواصل الدائم بين جميع الجهات الأمنية الموكّلة في المنطقة.