مجلس الوزراء يعتمد سياسة حماية وتمكين أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ــ وام

اعتمد مجلس الوزراء سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، بهدف تمكين أصحاب الهمم وحمايتهم في المجتمع، وتحقيق المشاركة الفاعلة لهم، ومنحهم الفرص في مجتمع آمن يضمن الحياة الكريمة لهم. وتهدف السياسة إلى الوقاية من تعرّض أصحاب الهمم للإساءة، وتمكين أصحاب الهمم وأولياء أمورهم والعاملين معهم من التعامل مع حالات الإساءة، وتمكين أصحاب الهمم أنفسهم في الوقت نفسه من الدفاع عن أنفسهم في حالات الإساءة، والكشف المبكر عن أشكال الإساءة المحتملة التي قد يتم توجيهها لأصحاب الهمم.

كما تهدف السياسة إلى زيادة الكوادر المواطنة المتخصصة في الكشف عن الإساءة والتعامل معها، ورفع كفاءتهم في تأهيل أصحاب الهمم المعرضين للإساءة، إضافة إلى توفير أشكال التأهيل والبرامج المناسبة لأصحاب الهمم الذين تعرضوا لأشكال الإساءة والتخلص من آثارها.

مجلس الوزراء يعتمد سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة