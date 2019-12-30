سعيد بن طحنون يحضر أفراح العامري والكثيري في العين

المصدر: العين - وام

حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه سالم محمد بن عثعيث العامري بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة الدكتور محمد مسلم بن حم العامري.كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعه أفراح الخبيصي 2 بالعين، الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وحشد من الأهل والأصدقاء.

كما حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة محمد عبد الله الكثيري وعائلة محمد عون الكثيري بمناسبة زفاف نجليهما حسين إلى كريمة مدهش عون الكثيري ونايف إلى كريمة عيضة محمد الكثيري.